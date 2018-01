Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete homens detidos na Madeira por tráfico de droga

Investigação da PSP envolveu 10 buscas num bairro do Funchal.

20:19

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na Madeira sete homens entre os 20 e 35 anos indiciados do crime de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação que envolveu 10 buscas num bairro do Funchal, foi esta quarta-feira anunciado.



De acordo com uma nota do comando regional da PSP, os detidos estavam na posse de diversos tipos de estupefacientes, tendo sido "apreendidas cerca de 6.924 doses individuais de produto suspeitos de ser haxixe, 24 doses de cocaína, 526 doses liamba e também 23 selos de uma de uma substância alucinogénia conhecida por LSD".



Os detidos foram constituídos arguidos e, depois de ouvidos na tarde de hoje no Tribunal da Comarca da Madeira, cinco ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, enquanto outros dois foram libertados de imediato pelo Ministério Público.