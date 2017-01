Sete pessoas detidas por tráfico de droga

Três dos detidos ficaram em prisão preventiva, um ficou em prisão domiciliária e os restantes três dos suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações regulares às autoridades.



"Resultante desta investigação, a qual decorria há cerca de seis meses, foi possível apurar que os suspeitos se deslocavam com frequência ao sul do país para adquirir o estupefaciente, que depois dividiam, embalavam e comercializavam na área da Grande Lisboa", explica o Cometlis, em comunicado.

A polícia deteve sete pessoas por tráfico de droga, no distrito de Beja, e apreendeu mais de 35.000 doses de haxixe, 10.600 euros e quatro viaturas de alta cilindrada, anunciou esta sexta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.Três homens, com idades entre 31 e 49 anos, foram detidos em flagrante delito, na noite de terça-feira. Após estas detenções e no cumprimento de 20 mandados de busca, dez deles a residências, a polícia deteve mais três homens e uma mulher, com idades entre 23 e 62 anos.No decorrer da operação, a PSP apreendeu 35.356 doses de haxixe, quase 100 doses de cocaína, cerca de 320 doses de liamba, 98 plantas de liamba, 10.600 euros em dinheiro, quatro viaturas de alta cilindrada e diversos artigos relacionados com o tráfico de estupefacientes.