Sete voos desviados devido ao nevoeiro em Lisboa

A decisão de aterrar ou não em Lisboa está ao critério das comapnhias de aviação e respetivos pilotos. Já na quarta-feira se tinha registado perturbações, entres as 3h00 e as 15h40.

Dois voos foram cancelados na manhã desta quinta-feira no aeroporto Humberto Delgado e sete divergiram para os aeroportos de Faro e Porto, devido ao nevoeiro na cidade Lisboa, adiantou ao CM o porta-voz da ANA.De acordo com Rui Oliveira, dois voos provenientes de Madrid (Espanha) para Lisboa e de Lisboa para Madrid, previstos para hoje de manhã, foram cancelados devido ao nevoeiro."Sete voos divergiram para o aeroporto do Porto devido ao nevoeiro em Lisboa", disse a mesma fonte. "A situação vai manter-se até o nevoeiro levantar", adiantou ainda Rui Oliveira, que explica que a perturbação do tráfego aéreo começou por volta das 3h00 desta quinta-feira.