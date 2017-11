Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Setor é afetado por fenómenos marginais”, diz Rogério Alves sobre a polémica do Urban

Presidente da Associação das Empresas de Segurança defende mais fiscalização e punições.

Por João Tavares | 09:11

Portugal ficou indignado com o vídeo amador que mostra seguranças da discoteca Urban Beach a espancarem dois jovens. Os três seguranças da empresa PSG foram detidos e dois ficaram em preventiva. A PSP tem registo de 38 queixas, só este ano, contra seguranças do espaço. Agressões que relançam o debate sobre os perigos da noite e que levaram o Ministério da Administração Interna a tomar medidas duras.



CM – Como interpreta o fecho do Urban?

Rogério Alves – Interpretamo-lo como uma reação à manifesta gravidade dos acontecimentos e ao impacto que as imagens tiveram na opinião pública, a que acresce, de acordo com o que foi anunciado, a reiteração de ocorrências similares em momentos anteriores. Trata-se de um ato administrativo.



- Como justifica o relato de tantas situações violentas?

– A violência nos espaços noturnos, ou noutros, representa sempre uma conduta desviante face à lei. Se for perpetrada por vigilantes habilitados, então deverão ser punidos no plano criminal, no plano disciplinar pelas empresas, e no administrativo, com a cessação da possibilidade de exercerem a função. Creio, porém, que muita da violência é exercida por entidades e pessoas que, ao contrário deste caso, nem sequer têm habilitação legal. São situações a despistar, a impedir e a punir pelas autoridades.



- Há também relatos de tráfico de droga e roubos.

– Os relatos que nos chegam correspondem, basicamente, ao que é publicitado na comunicação social e mencionado, por exemplo, no Relatório Anual de Segurança Interna.



- Como se pode limpar esta imagem do setor?

– Combatendo o trabalho não declarado, exercido fora da lei; punindo as empresas incumpridoras; e apostando na formação. Noto que a imagem do setor é injustamente afetada por fenómenos marginais, como este do Urban, quando é certo que a vigilância privada é apreciada e valorizada pelos cidadãos. O que é preciso é fiscalizar, com intensidade e eficácia, quem opere à margem da lei, separando o trigo do joio.