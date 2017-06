Sexagenário morre trucidado por comboio

A GNR está a investigar.



O corpo seguiu para o gabinete médico-legal do hospital de Abrantes.A GNR está a investigar.

Um homem com cerca de 60 anos morreu ontem depois de ter sido colhido por um comboio, junto à estação do Entroncamento.O alerta foi dado pelas 10h40.Ao local foram os Bombeiros Voluntários do Entroncamento, que realizaram manobras de reanimação, contudo o óbito foi declarado ainda no local pelo médico da VMER.