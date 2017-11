Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexo à força no posto trama militar da GNR

Guarda de 32 anos julgado por violar empregada de limpeza, forçada a fazer-lhe sexo oral.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:30

Um militar da GNR, de 32 anos, começa terça-feira a ser julgado no Tribunal de Portimão pelo crime de violação consumada de uma empregada de limpeza, no posto de S. Bartolomeu de Messines, em Silves. Segundo a acusação do Ministério Público, a que o CM teve acesso, a mulher foi forçada a fazer sexo oral ao militar.



Os factos remontam a 16 de julho de 2015. Tudo começou pelas 18h45, quando o guarda, que estava no atendimento, sentado numa cadeira, começou por abrir as pernas, apontou para a zona genital e disse à mulher: "Limpa aqui!" A mulher recusou e foi para o corredor continuar a limpar. O militar foi atrás dela, agarrou-a pelos pulsos e, com recurso à força, "arrastou-a pelo corredor" até "um patamar onde há uma janela que lhe permitia visualizar a entrada de alguém no posto".



Aí, "indiferente" aos protestos da vítima, "manietou-a com uma mão e com a outra abriu o fecho das calças e retirou o pénis já ereto. Obrigou a ofendida a ajoelhar-se e, contra a vontade desta, introduziu-lhe o pénis ereto na boca e, durante alguns minutos, obrigou-a a praticar sexo oral com ele".



Mas a humilhação a que a empregada de limpeza foi submetida ainda não tinha acabado: "Já no final, com uma das mãos, o arguido agarrou a mão direita da ofendida e colocou-a no seu pénis ereto", após "o que a obrigou a efetuar movimentos de vaivém no seu pénis até ejacular, o aconteceu para o chão do referido patamar" do posto.



Uma vez consumado o ato sexual, o guarda "arrumou a roupa e dirigiu-se para o seu local de trabalho". Segundo a acusação, o arguido "quis satisfazer a sua lascívia, indiferente à oposição da ofendida e lançando mão da sua força, muito superior".



Após o crime, a vítima, mãe de dois menores, esteve dois meses de baixa médica devido à vergonha e por não conseguir enfrentar a situação.



PORMENORES

Exames periciais

A Polícia Judiciária efetuou exames ao local e recolheu vestígios de sémen do arguido, que, segundo o Ministério Público, ejaculou "para o chão do patamar" do posto da GNR.



Arguido nega crime

O arguido "nega veementemente a prática do crime" e diz que a ofendida apresentou uma "versão fantasiosa". Diz que vai dizer a verdade em julgamento.



Indemnização

A ofendida, que "por vergonha" deixou de trabalhar no posto da GNR, pede uma indemnização de 92 270 euros, por danos.