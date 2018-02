Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Silva Ribeiro é o novo chefe militar

Almirante foi proposto pelo Governo ao Presidente.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:06

Um estratega, de "consensos", que deverá imprimir "nova dinâmica" às Forças Armadas. António Silva Ribeiro, 60 anos, Chefe do Estado-Maior da Armada, foi formalmente proposto ao Presidente da República, pelo Governo, para Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Marcelo Rebelo de Sousa dá o aval e a tomada de posse deverá ter lugar a 1 de março.



A chefia conjunta dos três ramos (Marinha, Exército e Força Aérea) regressa a um almirante 11 anos após a saída de Mendes Cabeçadas. Silva Ribeiro substitui o general Pina Monteiro, que atinge o limite de 66 anos.



Silva Ribeiro é conhecido pela "atenção pessoal" que "sempre teve" com as pessoas sob o seu comando, descreve um marinheiro. Natural de Pombal, é casado e tem dois filhos.



Especializado em Hidrografia, foi comandante-geral da Polícia Marítima e diretor operacional da secreta militar: em Timor montou comunicações da resistência nas montanhas e ‘passou’ um telefone satélite para Xanana na prisão de Cipinang.



Imprimiu nova dinâmica à Marinha, "com reflexos na operacionalidade e recrutamento que se vão prolongar por anos", conta um oficial superior.



É catedrático com vasta obra publicada sobre Estratégia, Ciência Política e História.



Sete vice-almirantes na corrida a CEMA

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, já chamou ao seu gabinete os sete vice-almirantes da Marinha elegíveis para suceder a Silva Ribeiro como Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). A sua escolha já estará tomada e será proposta a Marcelo.



Há três nomes mais prováveis: Mendes Calado (atual vice-CEMA), Gouveia e Melo (comandante naval) e Silvestre Correia (representante na Nato).