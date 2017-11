Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Silves avança com mais obras na zona histórica

Câmara vai investir 889 mil euros na terceira fase das obras de reabilitação da parte antiga da cidade.

Por José Carlos Eusébio | 08:12

A Câmara de Silves vai arrancar na próxima segunda-feira com as obras da terceira fase da reabilitação do centro histórico da cidade.



Esta intervenção representa um investimento total de 889 mil euros e irá prolongar-se por um período de 18 meses.



Os trabalhos têm como objetivo efetuar a reabilitação ao nível de pavimentos e infraestruturas de abastecimento de água, esgotos domésticos, águas pluviais, rede de eletricidade, iluminação pública e telecomunicações.



A autarquia revela que as obras terão início na zona envolvente ao torreão e no espaço entre a muralha e o largo do município, o que irá implicar "a interdição de passagem pedonal pela porta da Almedina e o estacionamento junto ao torreão e muralha".



Depois deste local, os trabalhos serão alargados às ruas que ficam na envolvente do edifício dos Paços do Concelho, nomeadamente as ruas da Cadeia e Pintor Bernardo Marques.



A empreitada também vai abranger posteriormente a rua da Sé e o largo Jerónimo Osório.



Para além deste investimento público, existe um programa nacional que faculta apoios aos particulares que tenham imóveis com 30 ou mais anos inseridos na Área de Reabilitação Urbana de Silves.



O designado IFRRU2020-Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana oferece condições de financiamento vantajosas para os proprietários que pretendam efetuar a reabilitação integral de edifícios ou a reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas, com vista à sua reconversão, sem restrições no uso a dar ao imóvel.