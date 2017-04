Simula sequestro e burla o seguro

Durante o tempo em que esteve fechado, um amigo fez vários levantamentos em Viseu e Aveiro com o cartão multibanco desaparecido. O dono de outro restaurante foi identificado por lhe ter comprado bens que tinham sido dados como roubados.



Os inspetores debateram-se com um dilema: por um lado o depoimento coerente e rico em pormenores da vítima; por outro, aspetos intrigantes que acabaram por ser determinantes para incriminar o denunciante. A PJ apurou que o agora arguido deixou sair os funcionários para simular o assalto e o sequestro - ficou fechado na casa de banho até ao dia seguinte, altura em que os funcionários entraram ao serviço.Durante o tempo em que esteve fechado, um amigo fez vários levantamentos em Viseu e Aveiro com o cartão multibanco desaparecido. O dono de outro restaurante foi identificado por lhe ter comprado bens que tinham sido dados como roubados.

Um empresário de restauração de Viseu foi detido pela Judiciária por simular ter sido vítima de um assalto violento e sequestro para tentar burlar o seguro em mais de 40 mil euros. Foram ainda identificados dois homens por terem ajudado o arguido e por terem recebido os bens do restaurante supostamente roubados.O empresário planeou o golpe à seguradora ao pormenor: quando deu o alerta à PSP, na manhã de 24 de fevereiro último, disse que os ladrões eram de grande porte físico, que lhe roubaram uma grande quantia de dinheiro que estava guardado no restaurante, um cartão multibanco, obras de artes e garrafas de vinho no valor de centenas de euros por cada unidade. Tudo no valor de mais de 40 mil euros.A PSP achou tudo estranho e por o crime de sequestro ser da competência da PJ a investigação passou para a sua alçada.