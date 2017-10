Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato alerta para necessidade de reforçar investimento na PSP

Em causa está o aumento da população devido ao turismo.

Por Lusa | 04.10.17

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alertou esta quarta-feira o Governo para a necessidade de reforçar o investimento na PSP no Orçamento do Estado para 2018, tendo em conta o aumento da população devido ao turismo.



Em comunicado, o maior sindicato da Polícia de Segurança Pública justifica este reforço "com o acentuado aumento de população" nas áreas da responsabilidade da PSP devido ao turismo.



"Este aumento de população terá de corresponder a um aumento do investimento em viaturas, meios de proteção pessoal, instalações e fardamento, aliado à reposição de direitos que têm sido negados aos profissionais da Polícia há quase uma década", adianta a ASPP.



A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia defende também a necessidade de aumentar as vagas de promoção com abertura de concursos nos vários postos, a implementação do subsídio de risco, a criação de legislação que tenha em conta a fiscalização das condições de trabalho e a necessidade de rejuvenescer o efetivo.



A ASPP sublinha que é "essencial acabar com o garrote" que tem asfixiado a PSP e "se dê o devido valor a quem tem sido tão maltratado ao longo dos últimos anos", além de "uma inversão de políticas" para que se possa a continuar a prestar um bom serviço a turistas e residentes.