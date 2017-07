Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato da PSP denuncia fecho de refeitório no aeroporto

Servia em média 120 refeições por dia e "funciona sete dias por semana".

Por S.A.V. | 09:51

O refeitório que é utilizado pelos agentes da PSP e de outros serviços de segurança no aeroporto da Portela, em Lisboa, vai encerrar na próxima terça-feira, denunciou ontem a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).



De acordo com a ASPP/PSP, o refeitório servia em média 120 refeições por dia e "funciona sete dias por semana, não existe por acaso nem a sua localização é aleatória", por permitir acesso rápido a ocorrências.



Não foi possível obter esclarecimentos da PSP.



No refeitório trabalham 10 agentes.