Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIRESP com 451 antenas contra fogo

Rede de emergência reforçada em 189 concelhos.

Por João Carlos Rodrigues | 08:31

Até maio, a rede SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) vai ser reforçada com 451 antenas satélite nas áreas com elevado risco de incêndio, garantiu ontem o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Estas são antenas que servirão de "reforço de mecanismos de redundância", nomeadamente para o combate aos incêndios, e que serão colocadas em zonas consideradas prioritárias e definidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), afirmou o ministro Eduardo Cabrita numa audição regimental na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais.



Este reforço de capacidade irá beneficiar 1049 freguesias de 189 concelhos, na sua maioria no Norte e Centro do País, mas também no Algarve.

O SIRESP, afirmou o ministro, já está a fazer consultas ao mercado para que estas antenas sejam colocadas até maio.



Para este ano, o Governo prevê a contratação de 50 meios aéreos (aviões e helicópteros), que deverão começar a operar já em fevereiro. O executivo prevê ainda a utilização de meios químicos – gel retardante – para combater as chamas.



Aldeia recupera do fogo

A aldeia de Ferraria de São João, em Penela, atingida pelo incêndio de Pedrógão Grande, termina o projeto de reflorestação em março, no Dia da Árvore, com a plantação de 100 medronheiros pelos alunos das escolas do concelho.



GNR fiscaliza terrenos

A GNR anunciou ontem que vai iniciar, na próxima segunda-feira, em Almeirim, a georreferenciação dos terrenos que estejam a infringir a obrigatoriedade de manutenção de faixas de gestão de combustíveis no distrito de Santarém.