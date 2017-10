Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIS revê segurança de ministro da Cultura

Assalto ocorreu durante a noite quando Luís Filipe Castro Mendes dormia.

O assalto à casa do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, ocorrido na madrugada de terça-feira no apartamento onde o governante e a mulher residem, na rua Elias Garcia, em Lisboa, vai fazer com que os Serviços de Informações e Segurança (SIS) reavaliem a análise de risco à vida do político.



Apesar do assalto estar a ser encarado como fortuito e não resultante de uma ameaça a Castro Mendes ou à mulher, é prática rever o procedimento de segurança.



Assim, o SIS irá rever o grau de ameaça ao governante e depois entregar um novo relatório à PSP. Caberá depois ao Corpo de Segurança Pessoal ponderar eventuais novas medidas de segurança.



A casa do ministro da Cultura continua a ser alvo de patrulhamento da PSP, mas sem que tenha sido destacado um polícia em permanência.



Mais duas residências foram assaltadas naquela zona.