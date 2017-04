Sismo com magnitude 4,3 sentido em São Miguel

Contactada pela agência Lusa, fonte da Proteção Civil assegurou não haver registo de danos físicos ou materiais na sequência do sismo.



O CIVISA e o SRPCBA vão continuam a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.

Um sismo com magnitude 4,3 na escala de Richter foi esta sexta-feira sentido na ilha de São Miguel, nos Açores, sem registo de danos, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).Segundo a Proteção Civil, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 14h54 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 66 quilómetros a sueste da ilha Terceira."De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nos Mosteiros, concelho de Ponta Delgada, em São Miguel", adianta a Proteção Civil.