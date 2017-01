Sismo de 1.4 na escala de Richter sentido na ilha de São Jorge

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 66.7%

66.7%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3% 66.7%

66.7%

Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um sismo de magnitude 1.4 na escala de Richter foi hoje sentido em São Jorge, nos Açores, sem provocar quaisquer danos, informou a Proteção Civil açoriana.Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 11:21 locais (mais uma hora em Lisboa), com magnitude 1.4 na escala de Richter e epicentro a cerca de 2 quilómetros a este da Beira, no Concelho das Velas, em São Jorge.De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido em Santo Amaro com intensidade máxima II na escala de Mercalli Modificada, adianta o comunicado, acrescentando que o SRPCBA e o CIVISA continuam a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.