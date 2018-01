Arraiolos foi o epicentro do abalo desta segunda-feira.

11:56

Um sismo de 4,9 na escala de Richter foi sentido, esta segunda-feira, na Grande Lisboa.O epicentro do abalo, que aconteceu às 11h51, foi localizado a cerca de 8 quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Em atualização