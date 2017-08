Só 69 dos mais de 400 donos de carros que arderam no Andanças vão a tribunal

Um ano depois do incêndio que destruiu 422 carrso no parque de estacionamento do Festival Andanças, em Castelo de Vide, apenas 69 lesados estão prestes a apresentar queixa em tribunal contra a câmara municipal e a organização do evento. A notícia é avançada pela TSF, que falou com Pedro Proença, advogado dos lesados.

Veja as imagens do drone da CMTV no Andanças



O causídio explica que a baixa taxa de queixas se deve, em boa parte, às elevadas taxas de justiça que cada um tem de pagar. São 400 euros para que o processo possa ter seguimento na justiça.



Segundo a rádio, o total dos lesados pede uma indemnização global de 800 mil euros por danos patrimoniais e 600 mil por danos morais, num total de quase 1,5 milhões de euros.

Na queixa, os lesados apontam as péssimas condições de segurança do recinto, com palha seca deixada no chão, portões fechados a cadeado ou a inexistência de um camião autotanque dos bombeiros, pronto a atuar em caso de fogo.

