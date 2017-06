“Só tive tempo de fugir dali”

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, já ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que foi dado o alerta e avaliar a execução do Plano de Emergência Interno.



O trânsito no túnel mantém-se fechado no sentido Amarante-Vila Real, sendo desviado pelo IP4. A empresa proprietária do autocarro abriu um inquérito às causas do incêndio.



"Só pensávamos em sair dali. Tentámos encontrar as portas de emergência, mas o fumo era tão denso que não conseguíamos ver nada. De repente começámos a ouvir uns rebentamentos e ficámos em pânico".Mariana Santos, de 21 anos, finalista do curso de Enfermagem da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, era um dos cerca de 20 passageiros que seguiam no autocarro que se incendiou, domingo à noite, no Túnel do Marão. A jovem de Barcelos ficou apenas com a roupa que vestia. Conseguiu salvar a gata bebé que levava consigo para Vila Real."O motorista abriu a porta do autocarro e disse para fugirmos. Só tive tempo de pegar na gata e no telemóvel e corri", relatou Mariana Santos, ainda perturbada. A jovem recorda que tentou atravessar a via para se dirigir às saídas de emergência, mas teve medo de ser atropelada. "Dois automobilistas pararam e disseram-nos para entrarmos nos carros. Tiraram-nos dali e levaram-nos ao hospital", continuou a jovem.