Socialistas pedem discussão sobre legalização da canábis

Essa moção setorial, intitulada, "Pela legalização e regulação do mercado das drogas leves em Portugal", cujo primeiro subscritor foi o deputado e anterior secretário-geral da JS, João Torres, aguarda há vários meses agendamento para subir a discussão no órgão máximo partidário entre congressos.



Na mesma situação do que esse documento sobre "drogas leves", estão outras moções setoriais apresentadas no último congresso do PS sobre eutanásia, regulamentação da prostituição ou introdução de limites máximos e mínimos nos salários da administração pública.



Os defensores da legalização da canábis entendem que essa moção da JS deve ser agendada para discussão já na próxima reunião da Comissão Nacional do PS, que se deverá realizar entre janeiro e fevereiro.



"A Plataforma Socialista pela Legalização da Canábis reconhece como fator fundamental dos Direitos Humanos a questão da liberdade. A decisão sobre a sua legalização é um ato político que o Governo de Portugal e o PS não podem nem devem ignorar", acrescenta-se no comunicado.



Esta plataforma de militantes socialistas apela ainda para que na próxima Comissão Nacional do PS seja agendada e apoiada a moção sectorial apresentada pela JS ao XXI Congresso Nacional do PS, que se realizou em junho passado, na FIL (Feira Internacional de Lisboa).Essa moção setorial, intitulada, "Pela legalização e regulação do mercado das drogas leves em Portugal", cujo primeiro subscritor foi o deputado e anterior secretário-geral da JS, João Torres, aguarda há vários meses agendamento para subir a discussão no órgão máximo partidário entre congressos.Na mesma situação do que esse documento sobre "drogas leves", estão outras moções setoriais apresentadas no último congresso do PS sobre eutanásia, regulamentação da prostituição ou introdução de limites máximos e mínimos nos salários da administração pública.Os defensores da legalização da canábis entendem que essa moção da JS deve ser agendada para discussão já na próxima reunião da Comissão Nacional do PS, que se deverá realizar entre janeiro e fevereiro."A Plataforma Socialista pela Legalização da Canábis reconhece como fator fundamental dos Direitos Humanos a questão da liberdade. A decisão sobre a sua legalização é um ato político que o Governo de Portugal e o PS não podem nem devem ignorar", acrescenta-se no comunicado.

O que achou desta notícia?







11.1% Muito insatisfeito

11.1%



11.1%

11.1% 77.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







11.1% Muito insatisfeito

11.1%



11.1%

11.1% 77.8% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um grupo de militantes da Plataforma Socialista pela Legalização da Canábis apela à direção do PS para que agende para discussão na próxima reunião da Comissão Nacional a moção setorial apresentada pela JS sobre este tema.Numa nota enviada à agência Lusa, e que tem como primeiro subscritor o militante socialista do PS/Lisboa Luís Filipe Figueiredo, defende-se que, "com a contribuição do PS, Portugal é hoje uma das referências mundiais em relação à despenalização do consumo de drogas", razão pela qual se entende que "estão criadas as condições políticas e sociais para a legalização e regulamentação do consumo da canábis"."A Plataforma Socialista Pela Legalização da Canábis apela para que o PS inicie de imediato uma discussão pública sobre a legalização da canábis, envolvendo a sociedade civil, e principalmente procure dar voz aos consumidores, cuja defesa é o princípio e o fim de todas as políticas sobre a matéria", refere-se na mesma nota.