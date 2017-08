Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócio de restaurante polémico conhecido da polícia por furtos no elétrico

José Cardoso, sócio do restaurante que cobra preços exorbitantes, tem vasto curriculum criminal.

Por Tânia Laranjo | 08:22

José Cardoso, um dos sócios do restaurante Made In Correeiros, em Lisboa, acusado de cobrar preços exorbitantes aos clientes, é um velho conhecido da polícia. Começou como carteirista nos anos 90, mas foi também indiciado por crimes de cheques sem cobertura.



Agora está a braços com duas queixas por especulação - um crime que prevê uma pena até três anos de cadeia - e que tem na sua origem o princípio de adulteração dos preços do mercado, tendo apenas como objetivo o lucro.



O sócio do restaurante - que o CM tentou sem êxito contactar - tem conseguido escapar às malhas da lei. Nunca foi condenado, embora constem no seu cadastro mais de 40 situações criminais.



José Cardoso, conhecido como ‘Xula’ ou ‘Xulinha’, também já foi investigado por tráfico de droga. Mais uma vez, não foi condenado.



No seu passado, o início da atividade criminal é marcado pelos furtos nos elétricos. Fontes policiais garantem que ‘Xula’ era conhecido como carteirista, mas conseguia sempre escapar à justiça.



Foi detido várias vezes, quando tinha pouco mais de 20 anos, mas foi libertado, sem que depois se conseguisse provar a sua culpa.



Listas de preços não são mostradas

Uma das acusações feitas por inúmeros clientes na internet é que as listas de preços não são mostradas. As pessoas são aconselhadas a consumir determinado prato e não lhes é dito que têm de pagar valores exorbitantes. Como, por exemplo, cobrar 250 euros por um misto de marisco.



PSP chamada para cenas de pancadaria

As contas exorbitantes já motivaram queixas na PSP que já foi chamada para separar clientes e funcionários. Seguiram-se cenas de pancadaria, marcadas por agressões várias. Obrigaram à intervenção das autoridades. Clientes recusaram pagar.



Pormenores

Não pagar a conta

Os clientes podem sempre recusar pagar a conta, se os valores cobrados violarem a lei da oferta e da procura. O crime de especulação dos preços está legislado e pode dar cadeia.



Dono de restaurantes

‘Xulinha’, como é conhecido, é dono de outros dois restaurantes: para além do Made In Correeiros, detém o Obrigado Lisboa e o Tiagu’s.



Queixas na DECO

A DECO também já recebeu várias queixas de clientes que dizem ter sido enganados pelos preços praticados nos ditos restaurantes.



ASAE nada fez

A ASAE também já foi chamada ao restaurante, mas considerou que não existe qualquer ilegalidade nos preços apresentados.