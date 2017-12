Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Socorro a pescador que ficou no fundo do mar criticado

Homem morreu sexta-feira a oeste da praia da Comporta.

O socorro ao pescador, de 42 anos, que morreu sexta-feira a oeste da praia da Comporta ao tentar soltar a ganchorra que ficou presa no fundo do mar, está a ser criticado por um praticante de pesca desportiva que estava na zona.



"As embarcações de socorro não levavam os meios adequados, que seriam uma botija e um mergulhador", diz Paulo Rocha.



Pedro Coelho Dias, da Marinha, lembra que a vocação dos meios de resposta rápida "é socorrer à superfície".



O salvamento subaquático "implica outros meios e a resposta que foi dada foi rápida".