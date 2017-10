Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates controlava deputado em comissão de inquérito

Ex-primeiro-ministro avisado de que vai ser chamado à comissão.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:30

João Galamba, atual porta-voz do PS, passou várias informações a José Sócrates relacionadas com a Comissão de Inquérito ao BES, da qual integrava. As escutas da Operação Marquês revelam que, a 19 de outubro de 2014, Galamba avisa o antigo primeiro-ministro de que este poderia ser chamado à comissão parlamentar.



"Alguém te vai chamar. Ou o CDS...". Sócrates ironiza: "Ó pá, mas isso para mim é fácil! Vou já ver quantas vezes é que estive com o Ricardo Salgado às minhas agendas. Ah! Eu só tive com ele em reuniões que ele pediu e... devem ter sido três ou quatro, não é?" O deputado socialista responde-lhe assim: "Eles estão a criar uma ideia. O Ricardo Salgado é uma espécie de Sócrates do setor privado, percebes? Tu faliste o país, o Ricardo Salgado implodiu o banco, é a dívida a crescer".



O antigo primeiro-ministro também deu instruções ao deputado socialista, designadamente sobre os documentos que a comissão de inquérito deveria solicitar. "Essas conversas que foram parar aos jornais não foram escutas. Isso será uma espécie de ata? Vocês podem pedir isso, não?", diz Sócrates. Nessa altura, falavam das gravações das reuniões do Conselho Superior do Grupo Espírito Santo (GES), nas quais participavam Ricardo Salgado e José Maria Ricciardi e que foram divulgadas pela comunicação social.



Noutra conversa, a poucos dias de Sócrates ser detido no Aeroporto de Lisboa, João Galamba avisa-o de uma eventual investigação contra ele: "Um amigo muito bem informado acabou de me enviar a seguinte mensagem: Fala com o JS. Há sururus de que vai ser feito qualquer coisa contra ele muito rapidamente. Se souber algo mais aviso", escreveu Galamba num SMS.



Contactado pelo CM, João Galamba não quis comentar.



"Tenho de lhe dar uma pancada. Tem de ser só uma, mas tem de ser entre os olhos"

"Tenho só de lhe dar uma pancada. Tem de ser só uma, mas tem de ser entre os olhos, não é?", dizia Sócrates a António Peixoto, o blogger a quem pagava para falar bem de si próprio.



Sócrates estava irritado com uma entrevista que lhe tinha sido feita e queria que Peixoto arranjasse ‘coisas’ contra José Rodrigues dos Santos. Ao estilo da máfia, Sócrates não hesitava. Queria aniquilar todos os seus inimigos, todos os que ‘ousassem’ fazer-lhe frente.



Conversa com Ricciardi desmente Sócrates

"Só tínhamos relações institucionais", garantiu Sócrates, na entrevista dada à RTP, quando se referia a Ricardo Salgado. As escutas desmentem-no em toda a linha e depois de o CM ter ontem noticiado que, em 2014, quando foi preso, Salgado recebeu um telefonema de Sócrates a prestar-lhe apoio, uma nova conversa, desta vez com José Maria Ricciardi, mostra a amizade ‘escondida’.



Foi em dezembro de 2011, meses depois de Sócrates sair do governo, que o ex-governante ligou ao banqueiro. O objetivo era desejar-lhe bom Natal e estender as felicitações ao primo Ricardo. O tom amigável entre os dois não deixa dúvidas sobre a proximidade.



Afinal, não é engenheiro

A Ordem dos Engenheiros enviou ontem, por email, um esclarecimento aos seus associados em que revela que o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, não é engenheiro. A ordem informou ainda que vai alertar a Assembleia da República para "a desconformidade existente na referência biográfica patente no seu portal" na Internet.



Em declarações ao jornal ‘Público’, José Sócrates afirmou que "nunca" reclamou "nenhum título profissional de engenheiro": "Nunca estive inscrito na Ordem [dos Engenheiros]. Nunca exerci a profissão. Sou licenciado em Engenharia Civil, curso que concluí na Universidade Independente."



O antigo primeiro-ministro referiu ainda que "é um abuso pretender que usurpei fossem quais fossem as funções profissionais". Segundo o ex-governante, "o título de engenheiro não diz respeito à actividade profissional mas à habilitação académica". O esclarecimento da ordem deveu-se "ao inusitado número de interpelações e pedidos de informação que ultimamente têm sido dirigidos".