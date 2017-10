Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates dá ao Grupo Lena negócio do TGV

Grupo de Barroca e Santos Silva corrompe diretor da RAVE, para informações técnicas; e Sócrates, para a decisão política.

Por Henrique Machado | 01:30

O grupo Lena apostou forte no concurso público do TGV, para a construção do troço Poceirão-Caia, ainda em 2007. Por isso, Joaquim Barroca e Santos Silva avançaram na corrupção técnica – subornando Luís Marques, diretor da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, que lhes passava a "informação privilegiada" e inacessível aos outros concorrentes – mas, acima de tudo, na corrupção política, subornando Sócrates, o primeiro-ministro.



Foi por isso que, segundo a acusação, o governante se empenhou tanto, até perder as eleições, em 2011, em manipular dois ministros das Obras Públicas – Mário Lino, até 2009, e depois António Mendonça – fazendo com que o negócio tivesse mesmo sido adjudicado ao consórcio Elos, do qual fazia parte o grupo Lena. Uma obra que iria custar mais de 1500 milhões de euros. Tudo começou com a ajuda de Luís Marques – à custa de 5 mil euros de luvas por mês, durante um ano – e passou depois para a esfera política: a Elos foi primeira classificada do concurso, em 2009, acrescentando depois custos de 30 milhões à proposta e violando o caderno de encargos, a propósito de riscos arqueológicos que afinal já não queria assumir sem o Estado. Por isso tiveram um relatório do júri a chumbá-los, apelidando a proposta de "medíocre". E aí entrou Sócrates.



Este disse a Mário Lino que o relatório final do júri, "alegando a necessidade imperiosa de concretização do projeto" do TGV e do aproveitamento de fundos comunitários, deveria ser produzido de modo a permitir uma "decisão política de adjudicação". E assim foi, com a adjudicação à Elos, até que o processo emperrou no Tribunal de Contas, voltando para trás – sempre com todas as pressões de Sócrates. Por fim, este perdeu as eleições, saiu do Governo e desfez-se o sonho do TGV.



100% de obras públicas em 2009

u O Grupo Lena faturou um montante global de 602 milhões de euros entre 2002 e 2009, tendo mais de metade desse valor (51%) sido faturado a entidades públicas – onde se incluem o Estado, câmaras municipais e empresas públicas. Ou seja, a adjudicação de obras públicas, por concurso ou ajuste direto, rendeu ao grupo 308 milhões nesse período de sete anos.



Mas o que o Ministério Público pretende frisar, no quadro que expõe na acusação, é a crescente contratualização do grupo Lena com o Estado desde que José Sócrates chegou ao Governo, em 2005. Em 2007, o Estado pagou 60 por cento das obras feitas pela construtora de Leiria (31,7 milhões de euros); em 2008, foram do Estado 70% das obras realizadas pelo Lena – e, no ano de 2009, o grupo não trabalhou para privados: 100% das obras (44 milhões de euros) foram faturadas ao Estado.