Sócrates e Pinho inventam curso para domar elites

Escutas mostram como ex-governantes pensavam País.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 02:14

Manuel Pinho e José Sócrates tinham um plano arrojado. O ex-ministro da Economia queria ‘inventar’ uns cursos - ou algo semelhante - que permitiria a "lavagem cerebral" do que dizia ser as "elites".



Os ‘convidados’ seriam políticos do PS, jornalistas seniores e intelectuais de peso que teriam direito a passear em Nova Iorque durante dez dias. Sócrates tinha de convencer Lula da Silva a entrar com dinheiro, porque Pinho já tinha garantido apoios em Angola e também no BPI.



As escutas estão no processo Marquês e revelam a forma como, em abril de 2014, estes dois ex-governantes socialistas pensavam o País. Um Portugal reduzido a um grupo de interesses, fácil de formatar, desde que houvesse dinheiro para distribuir.



"Quantos tipos do PS têm uma experiência destas, de uma semana ou duas, nos Estados Unidos... Onde vão à Bolsa, vão aos museus, vão às galerias, têm umas aulas porreiras, isto e aquilo?", perguntava Manuel Pinho, em tom jocoso. "São 10 dias... eh pá, de... lavagem ao cérebro, pá, convivem com a malta, pá", continuava o ex-ministro que pedia a Sócrates para ‘sacar’ 150 mil euros a Lula da Silva.



O ex-ministro também já tinha arranjado para o próprio Sócrates uma ‘cena porreira’. Seria um doutoramento na Universidade de Columbia - que estava envolvida nos mesmos cursos que Pinho engendrara - e que deveria começar em 2015. Pinho queria Sócrates no primeiro semestre, para evitar o frio, e estava até disposto a arranjar patrocínios, para que o ex-primeiro-ministro não gastasse nada. "Não quero pá, não confio nos gajos".



Os ‘gajos’, que Pinho dizia estarem dispostos a pagar, eram os ‘gajos da EDP’. Os mesmos que aparecem no processo onde Pinho agora é arguido - e que envolve também António Mexia - e onde está em causa o financiamento à universidade americana, onde Pinho era professor convidado. A EDP terá dado mais de um milhão.



Nas conversas entre estes dois ex-governantes, transcritas no processo Marquês, pode ainda perceber-se a preocupação com o futuro do BES. Sócrates contava a Pinho todos os desenvolvimentos do escândalo e ambos questionavam a detenção de Salgado. "Que era maior do que o País", garantia mesmo o ex-ministro.



Cursos tirados à pressão

As escutas a Paulo Lalanda e Castro, ex-patrão de Sócrates, mostram outras histórias, como cursos tirados à pressão. Um dos casos aconteceu a 9 de outubro de 2014, quando a irmã de Lalanda, Helena Castro, lhe contou que se inscreveu para fazer o processo de equivalências, para terminar o curso de Psicologia, feito há 25 anos.



Helena estava indignada porque o reitor admitia que ela tivesse mesmo de frequentar o estabelecimento de ensino e, pior ainda, ir a algumas aulas. "Achei aquilo um despropósito... Aquilo é tudo miudagem, miudagem, miudagem. Era só pretos, ouve, nem te passa pela cabeça! Era só pretos!", dizia a ex-quadro da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, questionando que tivesse mesmo de "fazer aquilo".



O irmão, ex-líder da Octapharma, ainda ironizou: "E quando te puserem em trabalhos de grupo com essa gente, pá, vomitas em cima", disse, brincando depois: "Ainda vais ficar como o Relvas, tu!".



As escutas no processo Marquês dão ainda conta de que José Sócrates tentou ‘meter’ a irmã de Lalanda como diretora dos recursos humanos do INEM.



Foi o ex-diretor Paulo Campos quem confirmou, em entrevista ao CM, as pressões que recebeu, quando garantiu que foi esse um dos casos que motivou mais tarde o seu afastamento da instituição.