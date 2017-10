Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates ‘estoura’ um milhão em Paris

Sócrates gastou um empréstimo de 120 mil euros em apenas quatro meses.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Entre 21 de junho de 2011 e 24 de setembro de 2014, cerca de dois meses antes de ser preso, José Sócrates teve despesas de mais de 1 milhão de euros na sua conta bancária muito à custa da autêntica vida de luxo que fez em Paris. Aliás, só nos primeiros quatro meses de estadia naquela cidade, o antigo primeiro-ministro "estourou" os 120 mil euros de um crédito que tinha pedido à Caixa Geral de Depósitos.



Os gastos de Sócrates em Paris eram verdadeiramente absurdos. Em 2012, por exemplo, os seus estudos e os do filho custaram quase 70 mil euros. De um cartão de crédito gastou 28 mil euros e teve despesas de 11 mil euros com luz, água e telefone. Teve ainda custos avultados com viagens de avião em classe executiva de Paris para Lisboa e vice-versa.



O antigo primeiro-ministro chegou a gastar 15 mil euros por mês só em despesas fixas, que incluíam prestações de empréstimos , renda em Paris e outros gastos do dia a dia. À sua gestora de conta confidenciou que as suas despesas "eram absolutamente exageradas" e nem os 24 mil euros que recebeu em avenças de empresas, entre as quais a Octapharma, a partir de 2013, chegavam para suportar uma vida claramente de luxo. Foi essa mesma vida de ostentação que o CM denunciou e essa investigação é referida várias vezes na acusação do Ministério Público.



O despacho refere ainda os enormes gastos que Sócrates teve com as obras no apartamento de Paris, imóvel esse que era do antigo primeiro-ministro, mas que aquele tentou fazer crer ser propriedade de Carlos Santos Silva. As escutas desmentem-no e Sócrates chega mesmo a falar com a ex-mulher Sofia Fava sobre a decoração do apartamento e o atraso na sua remodelação.



"Ainda por cima iam montar aquilo tudo mal e aí é que eu percebi que não estava nada a ser feito, iam meter um frigorífico ao lado da janela, não faz sentido nenhum", diz Sofia Fava numa conversa com Sócrates. Esta casa, avaliada em mais de 3 milhões de euros, foi agora arrestada no processo.



Tinha "melhor gosto"

No interrogatório judicial, José Sócrates alegou que apenas estava a tratar da decoração do apartamento de Paris, uma vez que tinha "melhor gosto" do que Santos Silva.



Cuidados ao telefone

A partir do momento em que o CM começou a investigar a vida de luxo de Sócrates, o antigo primeiro-ministro e os outros arguidos do processo passaram a ter também mais cuidados ao telefone.



34 referências ao CM na acusação

Na acusação do Ministério Público são feitas 34 referências ao Correio da Manhã. Todas elas dizem respeito à investigação que o CM foi fazendo ao longo dos anos em torno de José Sócrates, nomeadamente devido à sua vida de luxo e à venda dos imóveis da sua mãe a Carlos Santos Silva. Foi devido às notícias que Sócrates começou a dizer que Santos Silva era o dono da casa, tratando-o mesmo por "senhorio". "Os reflexos da notícia do Correio da Manhã, bem como a pressão do jornal sobre os negócios do arguido Santos Silva, levaram os arguidos a concluir que mais tarde ou mais cedo, os jornalistas pudessem chegar ao conhecimento da casa de Paris ", diz a acusação.



Advogado falava com arquiteto

Era o advogado Gonçalo Ferreira que falava por e-mail com o arquiteto responsável pelas obras da casa de Paris porque Santos Silva não falava francês. O causídico satisfazia, no entanto, todas as vontades de Sócrates relativamente às obras no imóvel. Gonçalo Ferreira está acusado de três crimes de branqueamento de capitais e de um outro crime de falsificação de documentos.