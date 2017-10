Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates exige treinador em férias de luxo

“Vou num estado calamitoso. Cheio de tabaco”, revela o antigo primeiro-ministro ao amigo Santos Silva.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 01:48

José Sócrates planeava as férias, escolhia os destinos e datas e o amigo Carlos Santos Silva pagava a fatura. Numa conversa a 23 de julho de 2013, transcrita para o processo Marquês, o antigo primeiro-ministro discute vários destinos, mas impõe uma condição ao amigo: um treinador, logo na chegada.



"É pá e não se esqueçam de um preparador físico. Temos de entrar lá já com um preparador físico. Vou num estado calamitoso. Cheio de tabaco", avisa José Sócrates.



As ilhas Seicheles, no oceano Índico, são um dos destinos turísticos apontados pelo antigo primeiro-ministro. De viagem marcada a Moçambique, Sócrates queria tentar conciliar essa deslocação com o arranque das férias, a 1 de agosto. "De lá, ponho-me logo lá... ia direto", refere Sócrates.



Carlos Santos Silva, que também ia de férias com o amigo, ainda sugere outros destinos, como o sul de França, mas era José Sócrates quem decidia. As escutas do processo Marquês mostram, no entanto, que as férias de verão de 2013 foram passadas num resort de luxo, no Algarve. O custo das férias foi suportado integralmente por Carlos Santos Silva. O empresário e a mulher, Inês do Rosário, apenas permaneceram cerca de uma semana no Algarve. José Sócrates e a família desfrutaram de uma estadia de 20 dias recheada com todos os luxos. A fatura total, paga por Santos Silva, ascendeu aos 47 mil euros. Só a diária no hotel rondava os 700 euros.



No período em que estiveram de férias, segundo a acusação, o antigo governante não realizou qualquer despesa com os dois cartões de crédito que detinha.



Outras viagens foram igualmente passadas a pente fino pelos investigadores do Marquês: 52 mil euros em férias em 2008 em Menorca (Espanha), mais 73 mil euros na Passagem de Ano 2008/2009 em Veneza (Itália) e 18 mil euros em 2014 em Formentera (Espanha).