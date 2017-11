Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates gasta 161 euros por refeição

Antigo primeiro-ministro gastou mais de 26 mil euros com cartões de crédito em vários restaurantes.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

José Sócrates gastou mais de 26 800 euros em restaurantes entre 2008 e 21 de novembro de 2014, quando foi detido no âmbito da operação Marquês. Como a despesa diz respeito a 166 refeições, o antigo primeiro-ministro pagou, em média, 161 euros por almoço/jantar. Sócrates foi cliente de alguns dos restaurantes mais caros de Lisboa e Paris: Solar dos Presuntos, Il Gattopardo, e Sakura, em Lisboa, e La Société, em Paris, são alguns exemplos.



O registo dos gastos de Sócrates com o cartão de crédito da CGD, que constam nos autos da operação Marquês, permitem elaborar um roteiro com alguns dos restaurantes de luxo preferidos do antigo chefe do Governo. Sócrates frequentou restaurantes de referência em Lisboa, no Algarve, em Vila Nova de Gaia, em Paris, em Bruxelas e em Nova Iorque.



As quatro refeições mais caras ocorreram em Lisboa, Bruxelas e Paris: no Hotel Dom Pedro, que acolhe o italiano Il Gattopardo, há uma despesa de 715 euros; no Barbanera, restaurante italiano em Bruxelas, foi feito um gasto de 516 euros, no Solar dos Presuntos, também em Lisboa, há uma despesa de 400 euros, e no La Société, em Paris, foi feito um gasto no valor de 379 euros.



O pagamento das refeições com o cartão de crédito será apenas uma parte das despesas correntes de Sócrates. Desde logo porque os extratos bancários do cartão de crédito indicam que Sócrates fez muito menos pagamentos com o cartão de crédito em 2009 e 2012 do que nos restantes anos do período em causa.



Foi em 2013 e 2014 que o antigo primeiro-ministro utilizou o cartão de crédito para pagar mais refeições em restaurantes: no primeiro caso 6960 euros e no segundo 5842 euros. Mesmo no ano da crise financeira, em 2011, Sócrates gastou 4050 euros em refeições em restaurantes. No Barbanera, em Bruxelas, pagou 516 euros.



Almoço no hotel Aviz com Pinto Monteiro

A última despesa paga por Sócrates com o cartão de crédito em Portugal foi a 18 de novembro de 2014: no Hotel Aviz, em Lisboa, pagou 101 euros, segundo o extrato bancário.



Nesse dia, Sócrates almoçou com Pinto Monteiro, ex-procurador-geral da República, no Hotel Aviz. Três dias depois foi detido.



PORMENORES

O mais frequentado

Os extratos do cartão de crédito indicam que o maior número de gastos de Sócrates foi feito no Hotel Dom Pedro, em Lisboa, onde funciona o restaurante italiano Il Gattopardo. Foram 33, em especial entre 2013 e 2014.



Cozinha japonesa

Em 2008, 2009 e 2010, quando era primeiro-ministro, e ainda em 2011, o restaurante mais frequentado por Sócrates foi o Sakura, de cozinha japonesa. No total fez ali 26 refeições, segundo os extratos do cartão.



O sítio da classe política

O Pabe foi um dos restaurantes mais frequentados pelo ex-chefe do Governo em 2014, segundo o extrato do cartão. Em novembro de 2014, Sócrates fez lá duas refeições que custaram 280 euros. É um dos sítios habituais da classe política.