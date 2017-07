Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates nega que Salgado tenha indicado Manuel Pinho para ministro

Antigo primeiro-ministro volta a criticar fugas de informação do Ministério Público.

13:54

José Sócrates, o principal visado da Operação Marquês, negou este domingo que o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, tenha indicado Manuel Pinho para o cargo de ministro da Economia.



Sócrates respondeu assim às notícias que dão conta de que José Maria Ricciardi, antigo administrador de empresas do Grupo Espírito Santo e primo de Salgado, denunciou as ligações do líder do banco com o governo do ex-primeiro-ministro.



"É uma mentira, que não resista à verdade. O Dr. Manuel Pinho já colaborava com o Partido Socialista desde os tempos da liderança do Dr. Ferro Rodrigues. Já era um dos economistas que mais se destacado".



O antigo secretário-geral do PS, investigado por crimes de corrupção e branqueamento de capitais, voltou a qualificar como "criminosa" a atuação do Ministério Público, por causa das fugas de informação e contesta mais um adiamento da apresentação da acusação. "O Código de Processo Penal fala de prazo máximo de inquérito, não de prazos indicativos".



Sócrates diz que os procuradores do Ministério Público criaram "um regime de exceção para si próprios" e acrescenta que "quem está sob suspeita é o Ministério Público".