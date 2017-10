Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates recebeu 22 milhões através de contas bancárias de Barroca e Grupo Lena

Um montante de 21 milhões de euros terá tido origem no saco azul do Grupo Espírito Santo.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

José Sócrates terá recebido 22 milhões de euros em alegadas luvas através de contas bancárias de Joaquim Barroca, administrador do Grupo Lena, e de empresas deste grupo empresarial.



A acusação do Ministério Público identifica com precisão a origem desse dinheiro: "as referidas quantias, que Joaquim Barroca aceitou receber nas suas contas na Suíça e em contas de sociedades do Grupo Lena, num total de 22 milhões de euros, provinham de pagamentos mandados realizar pelo arguido Ricardo Salgado, no interesse da prossecução de estratégias definidas pelo mesmo para a PT, e induzidos pelos arguidos José Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, no interesse do financiamento pela CGD do projeto definido pelos mesmos para o empreendimento de Vale do Lobo", no Algarve.



Desses 22 milhões de euros, 21 milhões dirão respeito aos alegados subornos que terão sido pagos pelo Grupo Espírito Santo (GES) ao antigo primeiro-ministro, por alegados favores políticos ao GES no chumbo da OPA da Sonae sobre a PT, em 2007, e na utilização da ‘golden share’ do Estado para travar a venda da participação de 50% da PT na brasileira Vivo, em 2010.



O dinheiro terá saído da Espírito Santo Enterprises, considerado o saco azul para pagar luvas a políticos e empresários. O restante, um milhão de euros, dirá respeito ao suborno pago pelos compradores do empreendimento de Vale do Lobo.



Ricardo Salgado já negou ter pagado ‘subornos’ a Sócrates. E, por sua vez, Sócrates já disse que não foi um primeiro-ministro corrupto.