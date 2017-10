Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acusação contra Sócrates dividida em dez capítulos

Despacho final tem mais de quatro mil folhas. Utilização do património trazido da Suíça será o capítulo maior.

Por Tânia Laranjo | 04.10.17

A acusação contra José Sócrates está concluída. Tem dez capítulos e mais de quatro mil folhas. O ex-primeiro-ministro vai ser acusado de vários crimes de corrupção, embora o entendimento seja de apenas um crime por corruptor. No caso de Sócrates, que surge como corruptor passivo, responde por vários.



No despacho final serão transcritas escutas telefónicas. É essa transcrição que engrossa o documento, já que o entendimento do Ministério Público é usar as escutas quando aquelas forem a prova mais forte para sustentar determinado facto.



Exemplo disso é o item ‘utilização dos 23 milhões trazidos da Suíça’. Aí, vão entrar subcapítulos, como os pagamentos feitos a mulheres, a compra dos livros ou a utilização da casa de Paris.



Nesse último caso, haverá uma imensa transcrição de escutas. Designadamente as conversas de Sócrates com Sofia Fava e com o seu filho e depois as conversas mantidas com Carlos Santos Silva. Estas conversas servem para sustentar que, embora os documentos digam o contrário, a casa era efetivamente de Sócrates. Era ele quem escolhia os azulejos usados nas obras e a alteração de morada de Sócrates - para uma casa efetivamente alugada - só se deu devido a uma notícia do Correio da Manhã.



Segundo o CM apurou, este será o capítulo mais vasto que inclui grande parte do que foi apresentado a Sócrates no primeiro interrogatório judicial. Haverá também a separação dos factos que dizem respeito à PT, ao TGV, à Parque Escolar e às Parcerias Público-Privadas.



Luvas de 29 milhões com origem no GES

O Grupo Espírito Santo (GES) terá sido a principal fonte dos alegados subornos recebidos por Sócrates: através da Espírito Santo Enterprise, empresa do GES que terá funcionado como um saco azul para o pagamento de luvas a políticos e empresários, o GES terá pagado a Sócrates um total de 29 milhões de euros. Ricardo Salgado é apontado como o agente corruptor.



O GES terá pagado as luvas a Sócrates em troca dos favores políticos do antigo primeiro-ministro em negócios da PT. Sócrates terá dado indicações à CGD para votar contra a OPA da Sonae sobre a PT, que foi chumbada em fevereiro de 2007.



O antigo primeiro-ministro terá tido também um papel decisivo na utilização da golden share do Estado na PT para travar a venda da participação da PT na Vivo aos espanhóis da Telefónica, em 2010. Para este negócio ser feito, o governo de Sócrates terá imposto como condição que a PT comprasse uma participação na também brasileira Oi.



Dos 29 milhões de euros em luvas que o GES terá pagado a Sócrates, oito milhões de euros dirão respeito à utilização da golden share. Antes de chegar a Sócrates, o dinheiro terá circulado por contas de Hélder Bataglia, Joaquim Barroca e Carlos Santos Silva, suspeito de ser o guardião do dinheiro do antigo primeiro-ministro.