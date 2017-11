Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates tem vida folgada com saldo oficial de 259 euros

Antigo primeiro-ministro tem uma pensão de 2899 euros por mês, dos quais 840 euros são retidos na fonte em IRS, e paga 1800 euros em renda de casa.

Por António Sérgio Azenha e Débora Carvalho | 01:30

José Sócrates vive com 259 euros por mês. Com uma pensão vitalícia de 2899 euros brutos por mês, o antigo primeiro-ministro, sendo sujeito a uma taxa de retenção na fonte de 29% como pensionista, fica com 2059 euros líquidos por mês. Como paga uma renda de casa de 1800 euros por mês, José Sócrates fica com 259 euros por mês para fazer face aos encargos com alimentação, vestuário, luz, gás, água, telefone, transportes e advogados.



Quando foi entrevistado na RTP a 12 de outubro de 2017, dois dias após ter sido acusado pelo Ministério Público de ter recebido alegadas luvas de 34 milhões de euros, Sócrates afirmou: "Eu vivo daquilo que é a minha pensão." E precisou que essa pensão não era de primeiro-ministro, "porque essa acabei eu com ela", mas "de deputado". A pensão de Sócrates é relativa à subvenção mensal vitalícia dos políticos, que foi extinta em 2005.



Em junho de 2016, a Caixa Geral de Aposentações atribuiu a Sócrates uma subvenção vitalícia de 2372 euros brutos. E em janeiro de 2017, após a reposição do salário dos deputados, a subvenção foi atualizada para 2899 euros por mês, segundo o Ministério da Segurança Social.



Sócrates reside, desde o início de 2016, num apartamento arrendado junto à marina no Parque das Nações, uma das zonas mais caras de Lisboa. Os extratos da conta de Sócrates na CGD, que constam nos autos da operação Marquês, revelam que Sócrates paga uma renda de 1800 euros por mês.



Os extratos indicam que Sócrates, a 17 de fevereiro de 2016, pagou em rendas de casa 5400 euros. Ou seja, pagou o mês inicial de renda, um mês adiantado e um mês de caução.



Nos extratos dos meses seguintes surgem mais dois pagamentos da renda de casa: 30 de junho e 1 de setembro. Feita a retenção na fonte de 840 euros em IRS e paga a renda de casa, Sócrates fica com 259 euros para viver um mês inteiro.



Vida folgada na zona do Parque das Nações

José Sócrates continua a manter um estilo de vida folgado. O antigo primeiro-ministro vive há cerca de dois anos num apartamento junto à marina do Parque das Nações, com vista privilegiada para o Tejo.



Viver nesta zona oriental da cidade tem permitido a José Sócrates praticar um dos seus hobbies preferidos: correr. Com o passar do tempo, tornou-se habitual encontrar o antigo primeiro-ministro, de fato de treino, a correr ou a caminhar pelas ruas do Parque das Nações, na maioria das vezes a falar ao telemóvel. Não é habitual ver o antigo governante a falar ou a cumprimentar alguém.



O CM acompanhou durante vários dias a rotina de José Sócrates. Discreto e solitário, pouco se afasta do local onde mora. No restaurante do Parque das Nações onde é cliente habitual, muitas vezes sozinho, uma refeição custa cerca de 18 euros por pessoa, sem vinho e entradas. Foi também aí que o CM o surpreendeu num almoço com os advogados João Araújo e Pedro Delille. Longe do tempo em que era visita regular nos restaurantes mais exclusivos da capital, Sócrates opta agora por entrar em casa diretamente pela porta de serviço do prédio, a escassos metros dos locais de restauração.



José Sócrates vive com a namorada, Lígia Correia. É ela que habitualmente faz as compras da casa. Lígia Correia mantém uma relação próxima com o antigo governante muito antes da sua detenção, a 21 de novembro de 2014, no âmbito da operação Marquês.



"Ninguém tem nada a ver com isso"

A defesa de José Sócrates considera que o antigo primeiro-ministro não deve dar explicações sobre como paga as suas despesas. Contactado ontem pelo Correio da Manhã, Pedro Delille foi categórico: "Ninguém tem nada a ver com isso."