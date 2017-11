Sócrates "tinha uma rede de mulheres", diz Moura Guedes

Jornalista refere que Proença de Carvalho é o novo "Dono Disto Tudo'". Refere-se ao antigo primeiro-ministro como "psicopata".

13:21

Manuela Moura Guedes, afastada do Jornal Nacional da TVI por noticiar várias investigações sobre Sócrates, fala em entrevista ao Jornal I sobre a relação do antigo primeiro-ministro com as mulheres, sobre aquele que considera ser o novo 'Dono Disto Tudo' e ainda que Sócrates é "um psicopata".

A jornalista conta que quando viu as escutas do principal arguido da Operação Marquês sentiu pena. "Aquele chorrilho de mulheres que ele tinha a pedirem-lhe dinheiro. Estive a ler e dei comigo com pena dele. Aquilo era uma coisa inacreditável. Tinha uma rede de mulheres", afirmou Manuela ao I.

"É mesmo psicopata"

Sócrates, agora acusado de 31 crimes pelo Ministério Público, é descrito por Manuela Moura Guedes como "psicopata". "Há quem lhe chame sociopata, eu acho que é mais grave, acho que é mesmo psicopata", afirmou. Quando questionada sobre já ter reconhecido que Sócrates era um génio por ter conseguido organizar todo o esquema, a jornalista refere que José só era um génio enquanto o sistema o permitisse.

Manuela considera que José Sócrates controlava os media, a Justiça, o meio empresarial e o sistema financeiro e que a comunicação social estava, na altura, "completamente dominada e era subserviente, submissa ao poder político e neste caso a José Sócrates".

Proença de Carvalho é o novo ‘Dono Disto Tudo’

Ao longo da entrevista, Manuela refere que o Ministério Público estava completamente controlado. Diz ainda que Ricardo Salgado, "Dono Disto Tudo", fazia parte da teia da PT mas assume que o novo ‘Dono Disto Tudo’ é Proença de Carvalho. "É um homem que mexe em tudo, que tem poder sobre quase tudo, mas que está muito afastado e recuado porque é muito mais inteligente do que outros «donos disto tudo»".