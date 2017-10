Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates usa Costa para cobrar dívida do Grupo Lena

Governante venezuelano avisado que próximo PM seria um amigo.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

José Sócrates usou o nome de António Costa para tentar cobrar uma dívida do Grupo Lena. Falamos de uma conversa que manteve com Temir Porras, então secretário executivo do fundo de desenvolvimento da Venezuela, que aconteceu em 2014.



Nessa altura, José Sócrates gaba-se de ser "muito amigo" de António Costa. "Vai ter um governo amigo" e "foi meu número dois" são algumas das expressões usadas pelo ex-governante para descrever o homem que ele dizia que seria o próximo primeiro-ministro.



A acusação do processo Marquês contextualiza a importância desta conversa, agora transcrita. A Venezuela tinha, em 2013, uma dívida de 100 milhões de dólares (84,5 milhões de euros) ao Grupo Lena - e Sócrates possuía os contactos necessários para oferecer os seus "serviços de influência".



Com a ajuda de Vítor Escária, seu ex-assessor, o antigo primeiro-ministro procurou realizar encontros com as pessoas dos seus conhecimentos, como Temir Porras, ou através da embaixada da Venezuela, com o objetivo de chegar ao presidente Nicolás Maduro.



A importância de Temir é definida pelo próprio Sócrates. Que responde ao seu ex-patrão, Lalanda de Castro, quando aquele lhe pergunta se o venezuelano tem alguma pasta: "[Temir Porras] tem a pasta fundamental que é o dinheiro, os fundos!..."



Manda SMS para Costa ligar a Lula

Dias antes do Congresso do PS, Sócrates manda um SMS a Costa a dizer-lhe para ele ligar a Lula da Silva, para o convidar a participar no encontro.



"O m... do Costa está cheio de ciúmes"

"Os da direita estão cheios de medo [de mim] e o m... do Costa está cheio de ciúmes", disse José Sócrates a Renato Sampaio em 2014.