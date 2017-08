Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofre AVC ao volante e despista-se

Viatura embateu nos rails da estrada.

Por P.L.L. | 08:22

Um homem de 31 anos ficou gravemente ferido, na quinta-feira de manhã, depois de ter sofrido um AVC ao volante de um carro e se ter despistado, na EN14, no sentido Maia-Porto, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.



Depois do despiste, pelas 10h43, a viatura embateu nos rails da estrada.



A vítima estava inconsciente à chegada dos bombeiros ao local. Foi assistida e transportada para o Hospital de São João, no Porto.



A PSP investiga o acidente.