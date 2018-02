Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solitário armado assalta banco em Matosinhos

Ameaça funcionário com arma e leva cerca de mil euros.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:31

De cara destapada e armado, um homem entrou, ontem à tarde, numa dependência bancária do Millennium BCP, na Estrada Exterior da Circunvalação, na Senhora da Hora, Matosinhos, e ameaçou um funcionário, exigindo dinheiro.



O ladrão atuou à hora de fecho do banco, por volta das 15h00, e conseguiu levar cerca de mil euros. Fugiu de seguida. A PSP foi chamada ao local, mas a investigação passou para a PJ. " Estava a passar quando vi o aparato de polícia. Vi ainda um carro, que lá estava estacionado com o alarme a tocar, e uma carrinha de transporte de valores à porta", contou uma testemunha.