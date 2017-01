Solitário armado ataca pela sexta vez

Dois dias antes, tinha atacado, pelo mesmo método, o minimercado Vela Mar. Levou 160 euros. Dia 18, invadiu o restaurante American Diner, onde já tinha passado três dias antes, de onde roubou, no total, 400 euros. A 16, o alvo foi a loja Doctor Mobile, onde arrecadou 400 euros.



A Polícia Judiciária está a investigar os vários crimes praticados pelo assaltante.



Pela sexta vez em menos de um mês, um homem armado atacou um estabelecimento comercial em Albufeira. O assaltante solitário ameaçou a funcionária com uma pistola mas foi obrigado a fugir sem dinheiro.O mais recente crime aconteceu na segunda-feira à noite na pastelaria Requinte & Tentações, localizada junto à Escola Secundária de Albufeira e a cerca de 100 metros do posto do Destacamento de Trânsito da GNR.Ao que oapurou, o assaltante usava um capuz na cabeça e um lenço na cara, tal como nos restantes cinco roubos, onde já conseguiu arrecadar cerca de 1800 euros. Exigiu dinheiro à empregada que estava na esplanada e chegou mesmo a apontar-lhe uma pistola. No entanto, esta conseguiu fugir para dentro do estabelecimento ao mesmo tempo que gritava que ia chamar a GNR. O assaltante assustou-se e foi obrigado a fugir de mãos a abanar.