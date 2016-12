Solitário armado volta a atacar restaurante

O ‘modus operandi’ foi em tudo idêntico ao dos outros assaltos, entregando sempre um saco à vítima para recolher o dinheiro, fugindo de seguida. Os três crimes estão a ser investigados pela Polícia Judiciária, com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira.

Três dias depois de ter atacado, com uma arma de fogo em punho, o restaurante American Diner 3, em Albufeira, o assaltante solitário regressou para mais um roubo. O crime foi em tudo semelhante ao anterior e o ladrão fugiu com cerca de 200 euros em dinheiro. É o terceiro assalto armado deste homem na cidade de Albufeira, na última semana, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) e GNR.A ronda de assaltos armados começou na quinta-feira passada. O indivíduo entrou no restaurante American Diner 3, situado na rua do Município, cerca das 19h00. Ameaçou a funcionária com a arma de fogo, de cor preta, e roubou cerca de 200 euros em dinheiro.No dia seguinte, por volta da mesma hora, foi a vez da loja de reparação de telemóveis Doctor Mobile, no edifício Bellavista Comercial. O assaltante, ao que o Correio da Manhã apurou, usava gorro e luvas e apontou uma pistola ao funcionário, obrigando-o a colocar cerca de 400 euros num saco, antes de fugir. No domingo, o solitário armado regressou ao local do primeiro crime, por volta da mesma hora, e repetiu o assalto, levando praticamente a mesma quantia.