Solitário ataca bomba de gasolina com faca

Funcionário foi ameaçado e obrigado a entregar o dinheiro que se encontrava em caixa.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 08:12

Um homem armado com uma faca assaltou, na quinta-feira à noite, o posto de combustíveis da Prio localizado em Alcantarilha, no concelho de Silves. Foi rápido a atuar e conseguiu fugir com algum dinheiro.



Eram cerca das 22h45 quando o assaltante, que estava encapuzado e vestia roupa de cor escura, atacou o funcionário da bomba de gasolina. Sob ameaça de uma arma branca, obrigou a vítima - que não chegou a ser agredida - a abrir a caixa registadora e a entregar-lhe o dinheiro que se encontrava no interior, cujo valor não foi revelado, mas que não seria muito significativo.



Já na posse do dinheiro, o assaltante, que falou em português com o funcionário e que terá cerca de 1,75 metros de altura, empreendeu a fuga, a pé, em direção ao centro da vila de Alcantarilha - o posto de combustíveis fica localizado junto à movimentada Estrada Nacional 125, e existem casas nas imediações, mas ninguém se terá apercebido do sucedido.



Militares do Núcleo de Investigação da GNR de Silves deslocaram-se ao local para recolher indícios que possam levar à identificação do assaltante. A bomba de gasolina está equipado com um sistema de videovigilância, pelo que as imagens poderão ajudar na investigação.



O CM deslocou-se esta sexta-feira ao posto de abastecimento para obter mais esclarecimentos, mas ninguém esteve disponível para prestar qualquer informação sobre o assalto.