Solitários atacam lojas em Braga

Dois assaltos com recurso a armas em menos de 24 horas.

Por Liliana Rodrigues | 08:21

Um supermercado e a loja de um posto de abastecimento de combustível, na freguesia de Maximinos, em Braga, foram assaltados à mão armada, em menos de 24 horas.



Os ataques, perpetrados por solitários, encapuzados e munidos de uma pistola, estão a deixar os comerciantes assustados. As duas investidas estão agora a ser investigadas pela Policia Judiciária de Braga, que não descarta a hipótese de se tratar do mesmo ladrão que tenha atuado nos dois roubos, fugindo com dinheiro em ambos os casos.



A situação mais violenta aconteceu domingo, ao final da tarde, na rua do Caires, uma das mais movimentadas da cidade de Braga e junto à estação de comboios. Os dois funcionários do supermercado SuperPreço foram ameaçados com uma pistola, quando havia clientes no estabelecimento comercial. O assaltante conseguiu fugir com grande parte do dinheiro do apuro do dia.



Antes, na noite de sábado passado, cerca das 23h00, um ladrão armado entrou no posto de abastecimento REnergia, em Maximinos, e ameaçou o funcionário com a pistola para levar todo o dinheiro que tinha na caixa registadora.



PORMENORES

Levam tabaco em Paços

Um café foi assaltado, durante a madrugada de ontem, na rua do Calvário, em Seroa, Paços de Ferreira. Os ladrões arrombaram a porta e fugiram na posse da máquina de tabaco. Na vizinhança, ninguém se terá apercebido do furto, que seria descoberto apenas horas depois.



Assalta em gasolineira

De boné e óculos de sol, um homem ameaçou a funcionária que estava numa cabine de uma gasolineira, ontem à tarde, no Intermarché de Gueifães, na Maia. Levou dinheiro, em quantia que não foi possível apurar.