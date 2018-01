Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solução para passagem de nível este trimestre

Lançamento de concurso público, da responsabilidade da autarquia, com comparticipação da IP, prometido para breve.

2018-01

A passagem pedonal da linha de caminhos de ferro na avenida Dr. Bernardino da Silva, em Olhão, voltou a encerrar por razões de segurança. A situação já tinha acontecido em 2014 mas protestos populares reabriram o acesso em 2015. A autarquia ficou de apresentar um plano alternativo, que ainda não passou do papel.



Mesmo assim, e face à dificuldade em utilizar o túnel por baixo da linha, para quem tem mobilidade reduzida, muitos ignoram a grade que bloqueia a passagem pedonal e continuam a utilizá-la.



"A alternativa é o túnel, mas a volta é muito grande para os idosos ou para quem tem dificuldade em andar. Têm de deixar isto aberto porque é seguro", diz Luís Santos, residente de Olhão, que passa no local diariamente. Também a autarquia preferia que a passagem continuasse a ser feita através da linha de comboio, com reforço da segurança, mas a ideia não foi aprovada pela Infraestruturas de Portugal (IP). "Tentámos, até à última, convencer a IP, que a nossa solução era a melhor. Não fomos suficientemente convincentes", lamentou ao CM o presidente da câmara António Pina, garantindo que essa hipótese seria "mais cómoda para os idosos e pessoas de mobilidade reduzida".



A nova proposta que, segundo o autarca "está 95% concluída", passa por diminuir o desnível e inclinação da travessia pelo túnel, aumentando a altura dos passeios, para facilitar o percurso aos peões.



Pina avança que "deverá ser lançado o concurso público para a obra, que será da responsabilidade da autarquia com comparticipação da IP, ainda este trimestre".