“Somos o local que mais exporta cultura no País”

Livraria Lello comemora hoje 112 anos de existência com muitas surpresas.

Por Aureliana Gomes | 06:00

Considerada uma das livrarias mais bonitas do Mundo e um dos ex-líbris da cidade do Porto, a Livraria Lello, assinala, hoje, 112 anos de existência. O espaço, que foi alvo de uma reabilitação profunda, recebe diariamente mais de dois mil turistas, 85% estrangeiros, com os espanhóis no topo da lista de visitantes.



"O que faz esta livraria ser diferente não é apenas o património, é a atitude, a postura, o desassossego de quem cá trabalha em querer sempre mais porque é dando que se recebe. Estamos no Porto, mas somos do Mundo e é nesse pressuposto que trabalhamos", disse ao CM, Aurora Pedro Pinto, presidente da administração da Lello.



Além de ser um ponto de atração turística, é também um polo de desenvolvimento da economia. "Somos, no País, o local que mais exporta cultura portuguesa. Vendemos uma série de edições portuguesas em língua estrangeira", revelou.



A pensar nas pessoas, foram reabilitados três espaços que estavam fechados ao público, nomeadamente os armazéns e os escritórios. É num escritório que vai passar a funcionar uma sala de exposições temporárias.



"Com esta iniciativa, pretendemos aproximar autores e leitores através do próprio universo e imaginário dos escritores", explicou Maria Bochicchio, responsável pela referida sala.



Para os 112 anos, estão prometidas surpresas e é inaugurada, hoje, uma instalação artística com 400 bustos. "É uma forma de homenagear aquilo que o Porto tem de melhor - as pessoas. Trata-se de bustos de pessoas conhecidas e desconhecidas que emprestam um pouco do que é o ADN da cidade", revelou Aurora Pedro Pinto.