Sporting de Braga contra desperdício de alimentos

"Isto começou no final do ano e tem corrido muito bem. Além disso, os utentes gostam muito da comida que levamos daqui. Há dias em que conseguimos, por exemplo, servir entradas, o que, em circunstâncias normais, não acontece", explicou Carmo Morais. António Salvador indica que "ajudar quem mais precisa é um dos objetivos do Sporting de Braga".



O Re-food é um movimento que a nível mundial luta contra o desperdício alimentar, aproveitando toda a comida que sobra nos restaurantes. No caso do Re-food Braga, serve todos os dias 62 refeições, tendo agora a tarefa mais facilitada, com esta parceria assinada com o Sporting de Braga - e que conta com o apoio do Correio da Manhã e da CMTV.

No final dos jogos realizados no Estádio Municipal de Braga sobra sempre comida suficiente para uma média de 100 a 200 refeições. O destino era o lixo. Mas agora o Sporting de Braga estabeleceu uma parceria com o Re-food Braga e esses alimentos são recolhidos e servidos a quem mais precisa."Nós debatemo-nos muitas vezes com a falta de alimentos, e este acordo com o Sporting de Braga veio colmatar, em boa parte, essa falha. Tem sido uma parceria muito importante e com resultados espetaculares", disse aoCarmo Morais, coordenadora do Re-food Braga 100%.Já para o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, "esta parceria inscreve-se na linha solidária que o clube traçou nestes últimos anos e é muito importante na medida em que permite que a comida não se perca e vá ter à mesa dos que mais necessitam".