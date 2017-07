Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

STCP vai substituir 188 viaturas poluentes

Nove zonas urbanas vão beneficiar de financiamento para a renovação das frotas.

Por Raquel Oliveira | 08:27

A empresa rodoviária de transportes públicos do Porto (STCP) vai ter 188 novos autocarros ‘verdes’, ou seja, elétricos (15) ou movidos a gás natural (173). Além da Invicta, também vão beneficiar da substituição de autocarros a gasóleo as cidades de Braga, Guimarães, Bragança, Santa Maria da Feira, Aveiro, Coimbra, Lisboa e Barreiro.



O programa de renovação de frotas por veículos movidos a energias limpas, que será anunciado hoje numa cerimónia que conta com o primeiro-ministro, abrange 510 novos autocarros, 438 dos quais movidos a gás natural e 72 elétricos.

Lisboa (Carris) irá contar com 180 novos autocarros a gás natural e elétricos, Santa Maria da Feira e Barreiro com 60. As restantes cidades contarão apenas com autocarros elétricos - Coimbra com 10, Aveiro com três, Braga com seis, Bragança com dois e Guimarães com um.



O investimento, cofinanciado por fundos comunitários, é superior a 145 milhões de euros. Após a aquisição dos novos autocarros, será abatido o mesmo número de viaturas existentes, mais poluentes, segundo o Ministério do Ambiente.

Paralelamente, será também apoiada a instalação de 31 pontos de carregamento elétrico e quatro postos de abastecimento a gás natural para utilização das frotas dos beneficiários e dos restantes operadores de transportes públicos urbanos de passageiros.



A utilização destes autocarros irá permitir um aumento anual de 3,2 milhões de quilómetros nas deslocações e uma redução anual de emissões de gases com efeito de estufa de 3197 toneladas. Desta forma, é dado um contributo para um ambiente mais limpo nas principais zona urbanas do País.