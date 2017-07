Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Subcomissário julgado por agredir adeptos

Filipe Silva está acusado de seis crimes. Responde por dois de ofensa à integridade física qualificada contra adeptos benfiquistas.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Começa a ser julgado em dezembro, em Guimarães, o subcomissário da PSP que, em maio de 2015, foi filmado a agredir dois adeptos do Benfica à bastonada, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, após um jogo entre o Vitória de Guimarães e o clube da Luz. Filipe Silva vai ser julgado por dois crimes de ofensas à integridade física na forma qualificada - cometidos contra José Magalhães e o pai - dois crimes de denegação de justiça e prevaricação e, ainda, dois crimes de falsificação de documentos.



O subcomissário tentou evitar ir a julgamento e, no pedido para a abertura de instrução, acusava o empresário de Matosinhos, agredido à frente dos dois filhos menores e do pai, de resistência e coação a agente da autoridade. O juiz de instrução rejeitou as pretensões do arguido e entendeu que os adeptos benfiquistas não cometeram qualquer crime.



A agressão aos adeptos foi filmada pela CMTV e, nas imagens, vê-se o empresário José Magalhães a ser espancado com um bastão.



Na acusação, o Ministério Público refere que Filipe Silva "desferiu bastonadas num cidadão, mais o atingindo com um joelho nas costas, e, a um outro, desferiu dois socos no rosto, utilizando de forma excessiva, em qualquer dos casos, os meios coercivos de que dispunha no âmbito dos poderes funcionais que lhe foram legalmente conferidos para o exercício da função policial".



O subcomissário mantém-se na PSP e regressou aos estádios.