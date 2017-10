Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Subida de mercados menores ajuda turismo do Algarve

Países como a Polónia, Bélgica ou Suécia compensaram queda de turistas portugueses e ingleses em setembro.

Por Tiago Griff | 06:00

A queda dos mercados nacional e inglês na ocupação turística da região, durante o mês de setembro, foi compensada pela vinda de mais turistas de países europeus que costumam ter menos expressão no turismo nacional. No geral, o Algarve teve quase mais dois por cento de dormidas que no mesmo período do ano passado.



Segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), houve uma queda significativa de turistas portugueses e ingleses na região em setembro, registando-se valores negativos de 7,6 e 2,3 %, respetivamente, quando comparado com o mesmo mês em 2016.



No entanto, a crescente vinda de turistas da Polónia, Bélgica, Irlanda, França, Suécia, Dinamarca e Itália, países que geralmente têm menos expressão nas estatísticas gerais, compensaram a queda, garantindo uma subida geral de 1,9 %, em relação a 2016, para uma taxa de ocupação média total de 89,2%. A subida teve uma grande ajuda do mercado alemão, que sofreu um aumento de 17,7 % de turistas, e também do bom tempo que se continuou a fazer sentir no final do verão.



De acordo ainda com os dados da AHETA, as localidades de Monte Gordo (+6,2%), Carvoeiro (+3,7%) e Armação de Pera (+3,0%) apresentaram as maiores subidas no alojamento.



O volume de vendas também apresentou uma subida, que se fixou em 7,2 por cento.



As subidas das taxas de ocupação e alojamento têm sido constantes nos últimos anos na região algarvia, que tem vindo a recuperar uma média de 5 % de crescimento anual após a crise financeira de 2008.