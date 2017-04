Sucata entre vivendas indigna moradores de Odivelas

O bairro do Casal do Bispo existe há cerca de 30 anos e a empresa de sucatas está a funcionar há dois anos





O CM tentou um esclarecimento da empresa, sem sucesso. Já a Câmara de Odivelas explica que a entidade que licenciou a sucateira é a CCDR e que a autarquia já entregou àquela entidade os resultados de medições de ruído, tendo alertado a CCDR, a Autoridade de Saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente e os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos para a a resolução do problema. Questionada pelo CM, a CCDR-LVT não respondeu.



"Um martelo vindo da sucateira caiu no pátio da minha casa ao lado da minha filha quando ela tinha dois meses", relata Vanessa Lima, acrescentando: "O meu marido trabalha de noite e quando chega a casa de manhã é impossível dormir." Na moradia ao lado, Balbina Martins mostra-nos fendas nas paredes, "provocadas pela trepidação" da sucateira. Os moradores afirmam que já fizeram queixas à autarquia, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Ministério do Ambiente e Provedor de Justiça.tentou um esclarecimento da empresa, sem sucesso. Já a Câmara de Odivelas explica que a entidade que licenciou a sucateira é a CCDR e que a autarquia já entregou àquela entidade os resultados de medições de ruído, tendo alertado a CCDR, a Autoridade de Saúde, a Agência Portuguesa do Ambiente e os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos para a a resolução do problema. Questionada pelo CM, a CCDR-LVT não respondeu.

