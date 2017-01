‘Super Dragão’ preso por tráfico

O que achou desta notícia?







Um elemento dos Super Dragões - claque do FC Porto - foi detido por tráfico de droga, depois de na noite de Passagem de Ano ter vendido cocaína a clientes da discoteca Pacha, em Ofir, Esposende. Hugo Souza, de 35 anos, já cumpriu nove anos de cadeia por tentativa de homicídio e hoje vai ser presente ao tribunal de Braga para primeiro interrogatório judicial.Ao que o CM apurou, o suspeito é apontado como um dos principais fornecedores de cocaína em diversos espaços de diversão noturna do Minho e do Grande Porto. A detenção aconteceu no domingo, dia 1, pelas 12h00, quando o arguido seguia de boleia com três amigos. Tinha acabado de sair da discoteca quando o veículo foi mandado encostar na rua Artur Aires, em Fão, Esposende.O traficante - que garante ser decorador de interiores - tinha 250 doses de cocaína e quase 600 euros, que a investigação presume serem provenientes da venda de droga no interior da discoteca, onde foi alvo de vigilância por parte de elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos, que avançaram para a detenção já no exterior daquele espaço.Algumas doses de cocaína estavam escondidas num saco de desporto, na mala do carro. Os investigadores do NIC descartaram qualquer ligação ao tráfico de droga dos restantes colegas que seguiam no veículo.O arguido acompanhou a GNR para uma busca domiciliária na casa onde vive com os pais, na praceta de Macau, em Oliveira do Douro, Gaia.