Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Compra de explosivos trama Super Dragões

Entre os envolvidos há um socorrista da Cruz Vermelha e um vigilante do Dragão.

Por Tânia Laranjo e Liliana Rodrigues | 01:30

Com a maior das facilidades, vários elementos dos Super Dragões encomendavam explosivos a produtores de artefactos pirotécnicos do Norte e Centro do País. As conversas foram apanhadas nas escutas telefónicas que a Polícia Judiciária de Braga realizava há cerca de quatro meses.



As interceções telefónicas mostram a descontração com que os diversos elementos de várias claques do Norte do País encomendavam petardos, tochas e até very-lights para utilizar no interior dos recintos desportivos, conseguindo escapar às revistas feitas à porta dos estádios.



Ontem, nove homens foram detidos pela PJ, que realizou a megaoperação Petardo, entre os quais um segurança que prestava serviço no Estádio do Dragão, no Porto, e um socorrista da Cruz Vermelha.



A claque do Sp. Braga foi a principal visada nas buscas e a sede dos Red Boys foi também passada a pente fino pelos inspetores. Em Vila Cova da Lixa, Felgueiras, o proprietário de uma pirotecnia foi detido e viu vários quilos de explosivos apreendidos, bem como em Chaves.



Diversos elementos dos Super Dragões vão ainda ser constituídos arguidos neste processo. Hoje, os detidos são presentes ao Tribunal de Guimarães em interrogatório.



Autocarro alvejado leva a investigação

A investigação começou há cerca de seis meses, depois de o autocarro com seguranças do Sp. Braga ter sido atingido a tiro, num vidro, pouco depois de sair do estádio, após o jogo com o Vitória de Guimarães. Ninguém ficou ferido.



Líder de esquema fabricava explosivos na casa da família

O esquema da venda ilegal de explosivos assentava, segundo a investigação, em António Ribeiro, que se dedicava desde julho de 2015 "ao fabrico e à comercialização de artigos de pirotecnia, num anexo da casa" onde vive com a família, em S. Miguel da Carreira, Barcelos.



O homem foi detido de manhã em casa. A mulher e os filhos também faziam engenhos.



PORMENORES

Armas dissimuladas

As armas elétricas eram dissimuladas sob a forma de lanternas para serem transportadas para diversos clientes angariados pelos vendedores.



Paiol em Famalicão

António Ribeiro produzia os explosivos em casa, mas também numa casa devoluta e num paiol que se situa na freguesia de Jesufrei, em Vila Nova de Famalicão.



Investigação filma

Além das escutas telefónicas, os inspetores da PJ filmaram várias descargas de material explosivo nas casas dos arguidos que ontem foram detidos para interrogatório.



Líder dos Red Boys nas buscas

A sede da claque dos Red Boys, afeta ao Sp. Braga, foi ontem visada nas buscas. Fernando Conceição, líder da claque conhecido pela alcunha de ‘Lula’, acompanhou os inspetores da PJ na busca ao interior da loja que serve de local de encontro dos adeptos, no bairro das Andorinhas, em Dume, Braga.



Não foi detido e protagonizou uma receção violenta à equipa de reportagem do CM, dando murros no vidro do carro e impedindo os jornalistas de trabalhar. "Ide embora, aqui não há nada", gritava, em tom ameaçador.