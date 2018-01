Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supermercados atacados em Lisboa

Por J.T. e J.C.R. | 09:12

A cidade de Lisboa foi palco, este fim de semana, de dois ataques armados a supermercados. O último caso aconteceu na noite de domingo, quando um solitário invadiu um espaço comercial, junto à Estrada de Benfica.



Encapuzado e armado, exigiu todo o dinheiro da caixa registadora, tendo o funcionário, de 34 anos, entregue um total de 200 euros da caixa.



Já no sábado à noite, um homem de cara tapada e armado com uma caçadeira de canos serrados ameaçou o proprietário e um cliente de um minimercado, na Estrada de Moscavide. Fugiu com apenas 15€ em dinheiro e dez maços de tabaco.



A Polícia Judiciária está a investigar os dois casos.