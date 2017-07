Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supremo anula indemnização de 395 mil euros a Santana Lopes

Jornalistas do Grupo Impala tinham sido condenados por devassa da vida privada e injúrias ao atual provedor da Santa Casa da Misericórdia.

14:29

Depois de vários jornalistas do grupo Impala terem sido condenados a pagar indemnizações no valor de 395 mil euros a Pedro Santana Lopes por invasão da vida privada e injúrias ao mesmo, o Supremo Tribunal de Justiça anulou as sentenças, avança esta terça-feira o jornal Expresso.



Os factos remontam ao ano de 2007, altura em que Santana Lopes interpôs uma ação judicial contra a DescobrirPress (grupo Impala). As queixas recaíam sobre notícias veiculadas por revistas 'cor-de-rosa' e sobre textos de comentadores políticos considerados agressivos para a sua imagem.



Inicialmente, as indemnizações atribuídas somavam mais de 700 mil euros, valor mais tarde diminuído para quase metade.



O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça ressalva que o antigo primeiro-ministro "sempre tornou públicos aspetos da sua vida privada e familiar" e ainda, que mesmo se as notícias em questão pudessem estar incorretas, as mesmas não eram suscetíveis de "afrontar o direito à honra e consideração pessoal do visado".



Já em relação aos artigos de comentadores, pode ler-se no acórdão que são "fundamentalmente artigos de opinião e crítica política, envolvendo essencialmente juízos e apreciações valorativas (e não propriamente factuais) escrutinando, de forma mordaz e implacável, aspetos de essencial relevância para a vida democrática".



Este não é o único processo que a DescobrirPress é visada em tribunal. Personalidades como Luís Figo e Manuela Moura Guedes também já interpuseram processos contra o grupo de media.